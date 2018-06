SB foi a única cidade da região que manteve serviços durante a greve

Diante da grave crise de desabastecimento que o país vivenciou nos últimos dias, o município de Santa Bárbara d’Oeste foi o único na região que teve capacidade para manter todos os serviços públicos funcionando com normalidade, durante todos os dias da semana.

Todas as unidades da Saúde funcionaram integralmente, como postos de saúde, Centro Médico de Especialidades e prontos socorros, assim como o serviço de ambulâncias e o transporte de pacientes para todas as cidades da região. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

Na Educação, todas as escolas e creches funcionaram regularmente, garantindo-se transporte escolar, acolhimento, alimentação e aulas, o que evitou maiores transtornos a cerca de 15 mil famílias barbarenses, que têm filhos nas escolas municipais.

As demais repartições públicas e serviços municipais da Prefeitura e do DAE (Departamento de Água e Esgoto), estiveram em plena atividade. O transporte coletivo urbano e o serviço de coleta de lixo também funcionaram regularmente.

A Guarda Municipal atuou normalmente, garantindo o patrulhamento terrestre e aéreo com drones, atendendo as situações de emergência. Além disso, foi fundamental na escolta dos carregamentos de combustível que chegaram ao município.

O pleno funcionamento de todos serviços públicos municipais foram de extrema importância para amenizar os reflexos do desabastecimento que afetou todos os cidadãos, de uma forma ou de outra.

“Nosso foco foi sempre no coletivo. Manter os serviços da Prefeitura e do DAE em pleno funcionamento, permitiu que as famílias se organizassem melhor diante das próprias dificuldades. Fizemos a nossa obrigação diante de uma situação que jamais imaginamos ter que enfrentar. Agradeço a todos os servidores municipais que colaboraram nesse momento tão necessário”, comentou o prefeito Denis Andia.

As informações são da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.