SB aplica provas de concurso público neste domingo

Neste domingo (17) acontecem as provas do concurso público para a área da Saúde em Santa Bárbara d’Oeste, com vagas para os cargos de Técnico de Raio X, Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Médico Cirurgia Geral, Médico Dermatologista, Médico Oftalmologista e Veterinário.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Marcada para as 9 horas, as provas serão na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara (Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 1.450, no Distrito Industrial II). Ao todo, estão aptos 1.678 candidatos.

O edital está disponível no site da Prefeitura de Santa Bárbara e no site da empresa SH Dias, responsável pelo processo. Vale ressaltar que é de responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações sobre o concurso.

Os candidatos devem comparecer ao local e horário indicados de suas provas com antecedência, portando RG original ou documento oficial de identidade com foto, o protocolo de inscrição (boleto bancário devidamente quitado), caneta esferográfica (azul ou preta), lápis e borracha. O tempo de duração da prova será de até três horas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.