SB abre inscrições para oficina gratuita Fluxo de Caixa

O Sebrae Aqui de Santa Bárbara d’Oeste abriu as inscrições para a oficina “Fluxo de Caixa”, que será realizada no dia 7 de maio. A oportunidade é para empreendedores que pretendem adquirir mais conhecimentos sobre a gestão financeira da empresa.

O encontro acontece das 13 às 17 horas, na sede da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara), localizada na Rua Duque de Caxias, 490, no Centro. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Dentre os assuntos abordados na oficina estão orientações sobre como organizar o controle das informações e dados da empresa, como contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e reserva de capital de giro.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3499-1012 ou pessoalmente no Desenvolve S.Bárbara, no VIC Center. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

O Sebrae Aqui é uma parceria do Sebrae-SP com a Prefeitura, Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Santa Bárbara d’Oeste, Sinditêxtil (Sindicato da Indústria Têxtil do Estado de São Paulo) e Acisb.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.