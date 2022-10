Savegnago desiste de implantar loja e coloca prédio à venda em Santa Bárbara

O Savegnago Supermercado desistiu de implantar uma unidade em Santa Bárbara d’Oeste. A loja seria montada na Rua Duque de Caxias, no Centro, onde funcionava o Paulistão. Esse é o 3º prédio de 14 lojas adquiridas do Grupo Peralta, em outubro de 2021, que a rede decide não instalar.

“O Savegnago optou em não dar continuidade ao ponto de Santa Bárbara com uma loja da marca, pois a adequação e a ampliação do espaço ao padrão que é estabelecido pela rede em todas suas unidades não foram possíveis”, disse a assessoria de imprensa.

Prédio onde funcionava o Paulistão no Centro de Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Na RPT (Região do Polo Têxtil) seriam implantadas sete unidades do novo supermercado, no entanto, no último dia 20, conforme noticiado pelo LIBERAL, a marca informou que vendeu tanto a unidade da Abdo Najar quanto a de Nova Odessa para a rede de supermercados Paraná. O prédio de Santa Bárbara, contudo, está disponível para compra.

DECISÕES. A rede inaugurou a loja de Americana, na Rua Washington Luís, no dia 7 de julho, abrindo 200 oportunidades de trabalho. A unidade de Hortolândia foi inaugurada em 16 de junho, também com 200 vagas, enquanto a de Sumaré abriu as portas aos consumidores em 26 de maio, com outras 200 oportunidades.