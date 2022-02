Saúde relata R$ 217 milhões em investimento, mas reclama de falta de emendas em Santa Bárbara

Secretária Lucimeire Rocha esteve na câmara para apresentar dados da pasta; ausência de pacientes também foi tema de discussão no encontro

Apesar dos R$ 217,6 milhões investidos na Saúde de Santa Bárbara d’Oeste durante todo ano passado, a secretária da pasta, Lucimeire Rocha, reclamou que os investimentos poderiam ser maiores se os recursos de emendas parlamentares não fossem tão baixos.

A fala foi dada durante audiência pública na câmara, nesta quinta-feira (24), para apresentar os dados da pasta referentes ao terceiro quadrimestre de 2021.

“É um dos municípios da região que menos recebe esses recursos, seja federal ou estadual. Sendo otimista, em 2021, as emendas parlamentares para saúde não chegaram a R$ 1 milhão”, disse a secretária. “Os recursos que a gente recebe são 50 mil, 70 mil, nessa faixa. Enquanto que nos outros municípios são montantes bem maiores”.

Secretaria de saúde, Lucimeire Rocha, responde aos questionamentos dos vereadores durante Audiência Pública na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste (Divulgação). – Foto: Divulgação

Segundo a secretária, os R$ 217,6 milhões é considerado o maior investimento já feito pela prefeitura para a pasta.

Ao longo do exercício de 2021, a cidade recebeu R$ 160 mil reais em emendas parlamentares, mas nenhum centavo no último quadrimestre, de acordo com o relatório apresentado pela secretaria.

Lucimeire defendeu a importância desses repasses e afirmou que esse trabalho não depende somente do Executivo. “As emendas parlamentares ajudam muito. Porque sai do contexto do orçamento que nós temos. É um valor extra para melhorar e potencializar a saúde. Mas, esse é um papel que cabe aos vereadores. É um trabalho político. A emenda parlamentar ajuda, mas não vieram muitas”, disse.

Faltas

Um dos pontos que mais gerou questionamentos por parte dos vereadores na audiência foi a quantidade de pessoas que não compareceram aos atendimentos agendados.

De acordo com os dados da secretaria, foram registradas 7.634 faltas em atendimentos na atenção básica e 3.095 na atenção especializada.

“Estamos fazendo estudos para evitar as faltas. Tentamos fazer lembrar consulta até por WhatsApp, mas os pacientes trocam de telefone com frequência. E isso complica. Outra desculpa que a gente escuta é pacientes dizendo que não nos atendem por não conhecer o número ou porque a pessoa que atendeu à ligação não repassou o recado”, relatou a secretária.