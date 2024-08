Saúde de Santa Bárbara visita 333 residências e vacina 21 crianças contra polio e sarampo

Iniciativa está ocorrendo em todo território nacional e atende recomendação do Ministério da Saúde

Equipe visitou residência no sábado – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O monitoramento das estratégias de vacinação contra a poliomielite e o sarampo foi realizado no último sábado (3) pela Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste. Durante a ação, 333 residências foram visitadas pela equipe, com 21 crianças sendo imunizadas após identificação de atraso na situação vacinal.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A iniciativa está ocorrendo em todo território nacional e atende recomendação do Ministério da Saúde. Esta ação possui uma metodologia que permite avaliar o progresso das atividades realizadas e identificar locais com fragilidade de coberturas de vacinação, por meio de rastreamento e de imunização em crianças menores de cinco anos e ainda não vacinadas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A Pasta informou que o monitoramento foi por meio de amostragem, percorrendo todo o território do município, que foi dividido em 13 áreas estratégicas de avaliação e cobertura. Os agentes também atualizaram as cadernetas no momento da visita.