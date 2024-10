Saúde de Santa Bárbara promove capacitação sobre atualização em vacinas

capacitaçao vacinas 04 imprensa (2) - Foto: Prefeitura de SB/Divulgação

O 1º encontro da capacitação de “Atualização em Vacinas” foi realizado nesta terça-feira (22) pela Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste.

O evento teve como objetivo atualizar os profissionais que atuam nas salas de vacina da rede de saúde municipal, para aprimorar competências técnicas, de acordo com as diretrizes do PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A capacitação foi ministrada pela enfermeira e professora de enfermagem do curso de graduação da FAM (Faculdade de Americana) e do curso técnico de enfermagem da Etec, Daniela Paula Carnielo Garcia Ribeiro.

O evento foi direcionado aos profissionais de enfermagem e gestores da Secretaria de Saúde, profissionais de enfermagem do Hospital Santa Bárbara, além de professores e alunos do curso técnico de enfermagem da Etec Professor Dr. José Dagnoni.

De acordo com a prefeitura, durante a atualização foram abordados os temas: história do PNI; histórico do desenvolvimento das vacinas no Brasil; rede de frio; armazenamento, distribuição, controle de temperatura; rotina de sala de vacina; registro de vacina em cartão espelho; cartão de vacina; sistemas; calendário vacinal; CRIEs (Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais); dose e via de administração de vacinas.

Em Santa Bárbara, as vacinas são disponibilizadas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), sem necessidade de agendamento.

Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.