Saúde da Mulher de Santa Bárbara terá novo endereço a partir desta quinta-feira

O Centro de Referência em Saúde da Mulher atenderá em novo local a partir desta quinta-feira (15), na Rua Inácio Antônio, 453, Centro, onde ficava a antiga Secretaria de Saúde. Devido à mudança, os atendimentos do centro ficam suspensos no antigo endereço até quarta-feira (14).

Os agendamentos para os serviços prestados na Saúde da Mulher são realizados por meio de encaminhamento médico ginecológico das UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No centro de referência são realizados avaliação para cirurgia ginecológica, avaliação para métodos contraceptivos definitivos, pré-natal de alto risco, atendimento ginecológico e pré-natal para adolescentes, avaliação com mastologista, ultrassonografia obstétrica com doppler, ultrassonografia mamária com biópsia guiada por ultrassonografia, biópsia de colo de útero e colposcopia, atendimento à vítimas de violência sexual, entre outros serviços.