Santa Rita e São Francisco podem ficar sem água na terça

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste programou para terça-feira (19), a partir das 8h, um reparo na rede de água do sistema de distribuição que atende a região sul da cidade. A previsão é que o trabalho termine no fim da tarde. Por conta desse trabalho, alguns bairros na região do Santa Rita e São Francisco podem ficar sem água.

Foto: Prefeitura de S. Bárbara - Divulgação

No período da manutenção, segundo informações da autarquia, poderão ocorrer oscilações no fornecimento de água, como baixa pressão e interrupções momentâneas, para os bairros São Francisco I e II, Santa Rita, Inocoop, Santa Inês, Jardim Mariana, Jardim Paulista, Chácaras Taver, Distritos Industriais I e II e Parque Industrial Bandeirantes.

De acordo com o DAE, as equipes operacionais atuarão no trecho da rede que fica no cruzamento das Ruas Carijós e Bororós, no São Francisco. O DAE orienta os moradores para o uso racional da água das caixas d’água nesse dia. Os telefones para informações são: 0800-770-3459 ou 3459-5910.