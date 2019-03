Santa Casa cancela eleição da nova diretoria em S.Bárbara

A direção da Santa Casa Misericórdia de Santa Bárbara d’Oeste cancelou a assembleia geral para eleição da nova diretoria, que estava marcada para essa quarta-feira. O movimento ocorre após a oposição entrar com uma representação no MP (Ministério Público) para tentar barrar uma eventual reeleição da situação.

O motivo alegado pelo presidente da bancada contrária, Valdemar Sacchetto, era de que a atual administração não apresentou e aprovou em assembleia o relatório administrativo financeiro, que deve ocorrer todo mês de março, de acordo com o estatuto da entidade. Foi exatamente esse o motivo alegado pela direção para cancelar a eleição.

De acordo com o comunicado de cancelamento, assinado pelo atual presidente Aparecido Donizetti Leite, o edital de convocação da assembleia, publicado em 12 de março, não previa a leitura e apreciação do relatório. O erro teria ocorrido “por lapso”.

O documento garante que será convocada nova assembleia “em data oportuna”. As eleições para a diretoria ocorrem a cada três anos, sempre no mês de março.

Além de apontar a ausência da apreciação do relatório na representação feita ao MP na última segunda, Sacchetto afirma que a atual direção não realiza a cobrança das contribuições de seus associados. O objetivo seria torná-los inadimplentes para que não pudessem votar na eleição.

A falta de divulgação de contratos firmados pelo hospital também é apontada no documento. Um dos exemplos citados foi a reforma de todo um andar por meio de convênio com uma cooperativa médica, cujo contrato não constaria no segmento de transparência do site do hospital. O LIBERAL também não conseguiu localizar essas informações no site.

“A gente não consegue ter acesso a nada aqui. Ninguém tem acesso lá, só ele (presidente) tem acesso as coisas do hospital. Então não tem transparência nenhuma”, afirmou Sacchetto. A assessoria de imprensa do MP informou que a representação ainda está sendo analisada pela promotoria “para as providências cabíveis”.

OUTRO LADO

A reportagem do LIBERAL tentou entrar em contato com o presidente do hospital, Aparecido Donizetti Leite, desde terça-feira. Entretanto, as ligações no celular não foram atendidas. As mensagens enviadas pelo WhatsApp foram visualizadas, mas não houve resposta.