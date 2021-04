Santa Bárbara volta a ter todos os leitos de UTI e enfermaria ocupados

Depois de três boletins com disponibilidade para internação, taxa de ocupação chega a 100%

Depois de registrar leitos disponíveis em três boletins epidemiológicos divulgados pela prefeitura, Santa Bárbara d’Oeste voltou a apresentar 100% de taxa de ocupação dos leitos da rede pública nesta terça-feira.

Todos os leitos, com ou sem respiradores, estão ocupados, de acordo com os dados apresentados pelo município. Com dados represados da semana passada, a cidade confirmou 14 novas mortes pela doença nesta terça.

HISTÓRICO RECENTE

Depois de um período de uma semana com lotação nos leitos, Santa Bárbara d’Oeste voltou a ter vagas para internação na rede pública na última quinta-feira, quando registrou 83% dos leitos sem respiradores ocupados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os boletins de sexta e desta segunda-feira voltaram a trazer leitos livres – 92% era a taxa de ocupação dos leitos sem respiradores no boletim de segunda. Nesta terça, porém, a cidade voltou a ter seu sistema de saúde totalmente ocupado.

Neste período, todos os leitos com respiradores estivam sendo utilizados. Desde o dia 11 de março, a taxa de uso deles é de 100%.

Segundo a prefeitura, o município possui, ao todo, 73 leitos públicos, sendo 36 com respiradores e 37 sem o equipamento

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter