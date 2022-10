Santa Bárbara vê redução de 70% em focos de incêndio

Desde o início da Operação Estiagem, em maio, foram confirmadas 20 ocorrências, contra 67 no mesmo período de 2021

A Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste constatou redução de 70% nos focos de incêndio, entre maio e setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pela prefeitura.

A Operação Estiagem foi concluída em 30 de setembro. Desde o início, em maio, foram confirmadas 20 ocorrências, contra 67 no mesmo período de 2021. De acordo com a administração, no período, o Comitê Gestor da Operação Estiagem, formado por diversas secretarias e o DAE (Departamento de Água e Esgoto), fez ações de monitoramento e prevenção.

A equipe de Proteção da Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste também participou em conjunto com a Polícia Militar Ambiental de Americana de outras operações para conter focos de queimada e coibir incêndios criminosos na região, com ênfase nas imediações da Fazenda Zanatta e Fazenda Furlan, próximo da antiga Usina Furlan, onde há plantações de cana-de-açúcar e eucaliptos.

CONTATOS. Em caso de ocorrência, o morador pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199 (plantão 24 horas) ou 3454 -3075 (de segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 18 horas).

CHUVAS DE VERÃO. Operação tem início em 1º de dezembro e segue até 31 de março de 2023. A Defesa Civil do Estado de São Paulo está oferecendo treinamentos a todos os municípios para a intensificação das ações.