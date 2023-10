Santa Bárbara vai simular evacuações para situações de rompimento de barragem

Primeira atividade, com acionamento de sirenes, está agendada para às 9 horas, do próximo dia 28, no Jardim Conceição

Placas indicando rotas seguras e pontos de encontro foram instaladas na região - Foto: Claudeci Junior_Liberal.JPG

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste vai fazer uma série de simulações de evacuações com acionamento de sirenes para situações de rompimento de barragem das represas de abastecimento do município. A primeira atividade está agendada para às 9 horas, do próximo dia 28, no Jardim Conceição.

Algumas placas informando as rotas de fuga com indicação do caminho até o ponto de encontro, que é o local seguro e fora de risco, foram instaladas nas regiões próximas à bacia do Ribeirão dos Toledos.

A medida faz parte do Plano de Segurança de Barragens, que instituiu o PAE (Plano de Ação de Emergência), em cumprimento à Lei Federal nº 12.334/2010 e às diretrizes da Portaria nº 1634/2021, do DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica) do Governo do Estado de São Paulo.

A ação tem o empenho e o apoio da Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, os quais seguem em treinamentos específicos ministrados pela equipe da Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos do DAE de Santa Bárbara.

O DAE solicita a colaboração dos moradores para que, ao ouvirem a sirene, possam se dirigir ao ponto de encontro que fica na academia ao ar livre do bairro (identificado na placa). No local, os moradores terão explicações e orientações do procedimento. Lembrando que se trata apenas de um simulado. Outros pontos das áreas de risco terão o simulado agendado em data futura.

O Departamento afirma que as barragens são monitoradas diariamente e que, no momento, não apresentam nenhum risco para população.

Caso recente

No último mês, um vertedor da Represa de Cillo, na cidade, cedeu e aumentou o volume do Ribeirão dos Toledos, que cruza parte da área urbana da cidade.

Na época, a a autarquia informou que o antigo vertedor – estrutura utilizada para medição e controle da vazão – cedeu após um movimento não especificado. Isso provocou “a descarga de parte do volume da represa na calha do Ribeirão dos Toledos. Houve o vazamento de 500 milhões de litros de água, mas não teve qualquer impacto no abastecimento e em alagamentos.