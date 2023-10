Santa Bárbara vai receber R$ 8,6 milhões para melhorar rede de água

Montante faz parte do Orçamento da União e já está disponível para que a prefeitura e o DAE apresentem as documentações e projetos necessários

Anúncio ocorreu na última sexta-feira (6), no gabinete do prefeito Rafael Piovezan (MDB) com a presença de Denis Andia e Laerson Andia Junio - Foto: Divulgação

O secretário nacional do Ministério das Cidades, Denis Andia esteve em Santa Bárbara d’Oeste para informar que R$ 8.624.603,52 serão destinados ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) para investimentos na melhoria da captação, tratamento e abastecimento de água.

O montante faz parte do OGU (Orçamento Geral da União) e já está disponível para que a prefeitura e o DAE apresentem as documentações e projetos necessários para a contratação das obras.

O anúncio ocorreu na última sexta-feira (6), no gabinete do prefeito Rafael Piovezan (MDB), e contou com a presença do diretor superintendente do DAE, Laerson Andia Junior, porém só foi divulgado nesta segunda-feira (9).

De acordo com a prefeitura, os novos investimentos serão destinados para a substituição dos trechos mais críticos de adutoras que abastecem diversas regiões da cidade, entre elas o Conjunto Roberto Romano, Dona Margarida, Cruzeiro do Sul, Vale das Cigarras, Vila Rica e Jardim Barão.

Os recursos também vão para a construção de novos reservatórios para a região do Santa Rita e do distrito industrial Cintec, que hoje funciona como entreposto para o Vale das Cigarras e Cruzeiro do Sul.

Além disso, o DAE vai recuperar o reservatório existente no Jardim São Fernando.

Outro investimento de destaque é a nova adutora para a captação de água bruta do Rio Piracicaba, que trará alternativa em tempos de estiagem prolongada.

A solicitação foi feita pelo prefeito em junho deste ano, e intermediada por Denis junto à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, que também integra o Ministério das Cidades, onde o ex-prefeito comanda a pasta da Mobilidade Urbana.

PEDIDOS

“Estive em Brasília visitando o Denis no Ministério das Cidades e naquela oportunidade levei diferentes pedidos e projetos. E hoje, ele nos visita trazendo essa importante notícia”, comentou Piovezan.

Denis afirmou que conseguiu os recursos integrais para quase todas as obras que estão no radar do planejamento do DAE, no que diz respeito à captação, abastecimento e reservação de água.