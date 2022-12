Santa Bárbara vai reajustar IPTU em 5,97% para 2023

A partir de 2023, o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) terá reajuste de 5,97%, em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com a prefeitura, o acréscimo ocorrerá para corrigir a inflação acumulada no período de dezembro de 2021 a novembro de 2022. A previsão é que os carnês comecem a ser entregues nas residências a partir de fevereiro.

Quem optar por dividir o valor, deve pagar em dez parcelas mensais, com o primeiro vencimento em 20 de março. Outra opção é providenciar até esta mesma data o pagamento em cota única, com 10% de desconto.

Aposentados, pensionistas, portadores de neoplasia maligna, pessoas que têm direito de receber o BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou outros programas assistenciais, que tenham somente um imóvel e renda mínima de até quatro salários, estão isentos.

De acordo com o decreto do prefeito Rafael Piovezan (MDB), o percentual aplicado tem como base o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

ISSQN. Com relação ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), o contribuinte pode fazer o pagamento do exercício 2023 em parcela única, até 15 de abril, ou em nove vezes, mas com parcela mínima de R$ 30 e vencimento no dia 15 de cada mês, sendo que a primeira deve ser paga também até o mês de abril.