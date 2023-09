Santa Bárbara vai pagar R$ 37,1 mil para hospedar pacientes em Barretos

O Hospital de Amor, em Barretos, referência no tratamento de pacientes com câncer - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste vai pagar R$ 37.175 para hospedar pacientes que fazem tratamento contra o câncer no Hospital de Amor, em Barretos. A homologação da contratação foi publicada na última semana, no Diário Oficial do Estado.

O Hotel Pousada João 3.16 venceu na modalidade pregão, com o menor preço. Foram contratadas até 150 vagas individuais e 200 com acompanhante.

De acordo com o edital, as acomodações precisam ter acessibilidade, serviço de recepção disponível, quarto duplo (duas camas), quando for o caso, com iluminação e ventilação natural, roupa de cama, ar-condicionado ou ventilador, além de banheiros de fácil acessibilidade, wi-fi, café da manhã incluso, além de estrutura para preparo e realização de refeições (fogão, micro-ondas, geladeira e utensílios).

O agendamento para as diárias será realizado diretamente pelo Secretaria de Saúde de Santa Bárbara.

De acordo com a prefeitura, essa é uma contratação importante, pois, em muitos casos, os pacientes oncológicos atendidos no Hospital do Amor, em Barretos, são submetidos a tratamentos delicados.

“Agrega um fator de humanização relevante nesse processo. Vale lembrar que a hospedagem em Barretos é oferecida desde 2019 e mantida até hoje”, enfatiza a administração municipal, em nota.

Em janeiro, a Prefeitura de Americana divulgou que vai pagar de R$ 89 a R$ 99 por diárias em Barretos. O serviço de hospedagem será oferecido pela empresa Simone Gerardi Pousada Barretos. A licitação prevê até 500 diárias para cada uma das modalidades, mas o número pode aumentar a depender da demanda.