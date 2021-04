Santa Bárbara vacinou 88% dos idosos com mais de 69 anos, segundo comissão

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste vacinou 16 mil idosos contra o novo coronavírus (Covid-19) até o momento. Ao todo, há 18 mil pessoas dessa faixa etária na cidade. Isso significa que 88,8% desse público já foi imunizado no município barbarense.

Os dados foram divulgados pela comissão de vereadores criada pela Câmara para fiscalizar a vacinação em Santa Bárbara d’Oeste. Fazem parte do grupo Esther Moraes (PL), Nilson ‘Radialista’ (PSD) e Bachin Jr. (MDB).

Depois de se reunir com a secretária de Saúde, Lucimeire Rocha, o grupo divulgou um relatório com as principais informações divulgadas no encontro.

Segundo a comissão, os dados foram atualizados pela última vez na segunda-feira (29) e tratam-se somente da primeira dose. Faltavam 1.651 pessoas acima de 69 anos a serem vacinadas e a expectativa é que todos recebessem uma dose do imunizante até a próxima segunda-feira.

A reportagem questionou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste sobre o balanço apresentado pela comissão, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

A cidade recebeu, nesta quarta, mais 3.050 doses da Coronavac, do Instituto Butantan. Elas serão usadas para começar a vacinação de idosos de 68 anos a partir da segunda-feira (5), além de dar sequência na imunização dos grupos prioritários já inseridos na campanha.

Para a vacinação da primeira dose é necessário realizar um cadastro no site ou ainda pelos telefones 0800.441.3502 e 160, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Após o recebimento dos dados, a Secretaria entra em contato para informar data, horário e local da aplicação da vacina.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654 e 0800.770.6378.