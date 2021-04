Atacadista vai investir R$ 60 milhões em nova loja em Santa Bárbara

A cidade de Santa Bárbara d’Oeste vai ganhar uma unidade do Assaí Atacadista, conforme anunciado nesta terça-feira (27) pelo prefeito Rafael Piovezan (PV).

A loja será construída em frente ao Tivoli Shopping, às margens da Avenida Santa Bárbara, na Rua da Agricultura, e vai gerar 850 empregos entre o período de obras e o funcionamento da unidade. A inauguração está prevista para outubro.

Prefeito Rafael Piovezan fez anúncio nesta terça-feira – Foto: Divulgação/Santa Bárbara

A loja terá 12,8 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 22 mil metros quadrados, onde funcionava a empresa Suzigan, com investimento de R$ 60 milhões.

O Assaí será o terceiro atacado na mesma rua. Além da nova loja que será instalada, a Rua da Agricultura ainda tem o Atacadão, próximo ao Jardim Souza Queiroz, e o Higa, no limite com Americana.

Segundo a prefeitura, serão gerados cerca de 350 empregos durante a obra, que será iniciada na próxima semana, e mais 500 empregos diretos e indiretos com a inauguração da loja, prevista para outubro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Ficamos felizes e honrados em receber um investimento desta grandeza, sobretudo em um momento como este que vivemos. Por toda a sua estrutura e pelo que apresenta, Santa Bárbara se desponta e atrai empresas da grandeza do Assaí Atacadista”, comentou Rafael Piovezan.

“Apresentaremos uma loja com alta eficiência, proporcionando facilidade e os melhores preços ao consumidor. Além disso, quanto mais engajados os colaboradores, melhor é o atendimento e melhores são os resultados”, disse o diretor de operações SP da marca, Sérgio Leite.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“A vinda do Assaí Atacadista só é possível graças ao apoio do Poder Público, que abriu as portas para o nosso negócio. Um grande relacionamento entre o Assaí e Santa Bárbara se inicia. Quem ganhar com isso é o munícipe”, acrescentou o gerente de documentação de obras, Eduardo Fonseca.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), o Assaí tem unidade em Hortolândia, inaugurada em setembro, localizada no Remanso Campineiro. A loja tem unidades ainda nas proximidades da região, em cidades como Campinas, Limeira, Paulínia e Piracicaba.