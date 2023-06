Santa Bárbara terá R$ 28,9 milhões para infraestrutura em mobilidade urbana

Santa Bárbara terá R$ 28,99 milhões para investimentos voltados para infraestrutura em mobilidade urbana. Trata-se de um recurso federal que foi viabilizado pelo ex-prefeito Denis Andia, na condição de secretário nacional de Mobilidade Urbana.

Denis Andia durante entrevista à Rádio Clube, do Grupo Liberal – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A disponibilidade dessa verba é proveniente de propostas apresentadas pelo próprio Andia ao governo federal, quando ele iniciava seu segundo mandato como prefeito, em 2017.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O repasse faz parte do Programa Avançar Cidades, que investe em obras como pavimentação e recapeamento de vias, pontes, sinalização, terminais e abrigos para o transporte público, parques lineares e ciclovias, entre outras finalidades.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“A primeira etapa foi resgatar essas solicitações aqui dentro do ministério, em Brasília, e colocá-las à disposição novamente do município. Agora, vamos trabalhar para apresentar um novo conjunto de obras para a utilização desses recursos. Nos próximos dias, devo me reunir com o prefeito Rafael [Piovezan, do MDB] para definirmos isso juntos”, afirmou o secretário.