Santa Bárbara terá novo loteamento empresarial

Com mais de 400 lotes, empreendimento deverá iniciar ocupação de área no entorno da Usina de Cillo, no limite com Americana

Um novo distrito empresarial deverá mudar a cara de um dos vazios urbanos entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana. Um empreendimento particular com mais de 400 lotes para indústrias, serviços e comércios será implantado às margens da Avenida Gioconda Cibin e da Estrada Municipal Ernesto de Cillo.

O futuro loteamento está localizado em território barbarense em uma área de 835 mil metros quadrados, negociado com a Sollic, da família De Cillo. A título de referência, é o terreno que fica em frente ao Bike Hotel, no Parque Universitário, e se estende até a Ernesto de Cillo.

Prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan, se reuniu com responsáveis por novo loteamento – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

No total, serão 448 lotes de 250 a mil metros quadrados que deverão ser negociados a partir do final de janeiro. Segundo Marcos Politano, da MPolitano, realizadora do empreendimento, a aprovação do loteamento levou 12 anos e é o início da ocupação da região da antiga Usina de Cillo, onde se encontram limites territoriais de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa.

O loteamento não será fechado. Dos 835 mil metros, menos da metade poderá ser ocupado pelas construções – o restante abrigará equipamentos como áreas de lazer e o sistema viário, que deve ter pelo menos sete novas vias, parte delas de acesso pela Gioconda Cibin.

Ao LIBERAL, Politano explicou que os investimentos na região, das terras no entorno da Usina de Cillo, terão contrapartidas e aportes de um consórcio de investidores, em valores que somam cerca de R$ 13 milhões e que serão usados para garantir, principalmente, o abastecimento de água e o tratamento de esgoto.

No caso do loteamento empresarial realizado pela M.Politano, que se chamará Solaris, haverá ainda uma contrapartida de R$ 2 milhões à Prefeitura de Santa Bárbara para obras de recapeamento e recuperação de ruas e avenidas.

A instalação do empreendimento, no entanto, é um começo de uma nova ocupação urbana entre as três cidades. Além do Solaris, recentemente, foram comercializados mais de 400 lotes de um condomínio residencial fechado também nas margens da Estrada Ernesto de Cillo.

Segundo Politano, ao menos outros quatro empreendimentos devem surgir na área nos próximos três anos, entre eles, condomínios residenciais. “Vai ser feito ali um novo adensamento populacional de forma bem ordenada. O município está tomando bastante cuidado”, comentou o empresário.

O novo loteamento empresarial foi comemorado, nas redes sociais, pelo prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (PV), nesta terça-feira. Em entrevista ao LIBERAL, ele ressaltou que o empreendimento é uma oportunidade regional para a atração de empresas e geração de emprego.

“É talvez o maior distrito da região. Vai dar vazão para Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa”, comentou. “A gente sabe que micro, pequena e média empresa são as que geram a maior porcentagem de vagas de trabalho dentro dos municípios. Então, estamos trabalhando com uma possibilidade muito boa de ampliação de vagas de trabalho, de vinda de novas empresas”, disse.

No rol de possibilidades de investimentos no Solaris, que tem a administração da Ananda, há supermercados, escolas, hospitais e igrejas, além de indústrias, segundo Politano.