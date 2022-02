Santa Bárbara terá captação alternativa de água em caso de estiagem

Para evitar que a população de Santa Bárbara d’Oeste corra o risco de ficar sem água em períodos de escassez de chuvas, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) vai passar a usar o manancial da Usina Santa Bárbara para captar o recurso hídrico de forma alternativa e distribuí-lo em situações emergenciais.

O sistema começou a ser projetado em 2015 pelo DAE, e foi finalizado em janeiro deste ano. O anúncio da conclusão da obra foi feito pelo prefeito Rafael Piovesan (PV) na última sexta.

“Nós iniciamos este planejamento em 2015 após aquela crise hídrica que atingiu o Estado de São Paulo no ano anterior”, disse o prefeito que, na época, era diretor do DAE.

“De lá pra cá, de 2015 a 2020, não tivemos nada que apontasse para um cenário mais crítico com relação às chuvas. Entretanto, no ano passado, já observamos e alguns alertas foram feitos a respeito de possíveis períodos mais difíceis em 2021 e 2022”, explicou o prefeito.

Os alertas citados por Piovesan vêm da Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), que tem registrado no final de 2021 e no começo deste ano um volume de chuvas abaixo do esperado.

Segundo dados da prefeitura, o manancial de onde a água será captada envolve cinco represas que podem armazenar até 500 milhões de litros de água.

Da usina, a água será transportada por uma adutora de 63 centímetros de diâmetro até a ETA 2 (Estação de Tratamento de Água), onde será tratada antes de ser distribuída para as casas. O sistema de captação alternativo só será acionado se for necessário.

Nova represa

A prefeitura também informou, na última sexta, que os trabalhos preliminares da construção da nova represa em Santa Bárbara, no Parque das Águas, já começaram.

Com um custo de R$ 12 milhões, o projeto prevê o erguimento de uma nova barragem, que vai aumentar em 100% a capacidade de armazenamento da represa de Cillo. Assim como o projeto de captação alternativa, a proposta da nova represa é ampliar a capacidade de abastecimento de água da cidade e proporcionar maior estabilidade hídrica para o município.