Santa Bárbara tem uma morte suspeita por dengue

Uma idosa de 74 anos morreu na última sexta-feira (3) no Pronto-Socorro Edson Mano, em Santa Bárbara d’Oeste, com suspeita de dengue. De acordo com familiares, Maria Ferreira dos Santos, moradora do Jardim Europa, havia recebido diagnóstico da doença no domingo (28). A prefeitura foi procurada no final de semana e disse que não havia nenhuma morte em decorrência da dengue confirmada no município.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a atendente Janete Santos, de 46 anos, filha de Maria, a idosa procurou atendimento no Pronto-Socorro Afonso Ramos no domingo, onde fez um exame de sangue. Na noite do mesmo dia, a família retirou o resultado, que apontava dengue.

Na quarta-feira (1º), a idosa passou por atendimento com um médico particular, que indicou sua internação. Ela foi atendida no Pronto-Socorro Edison Mano no mesmo dia, onde ficou internada, e morreu na tarde de sexta-feira. Maria foi enterrada na tarde de sábado (4), no Cemitério Parque Gramado, em Americana.

De acordo com os dados mais atualizados, o município Santa Bárbara d’Oeste tinha 347 casos confirmados da doença até a semana passada.