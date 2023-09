Proposta é fazer a promoção da educação ambiental - Foto: Unimed/Divulgação

Um plantio de 500 mudas de árvores de espécies nativas será realizado a partir das 9h deste sábado (23), em uma área de preservação no bairro Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa, que faz parte do 15º Programa Vida Verde da Unimed Santa Bárbara e Americana, ocorre em comemoração aos bebês nascidos em sua maternidade no ano anterior à realização do evento.

A proposta é fazer a promoção da educação ambiental, a conscientização sobre a importância da preservação das espécies e o fortalecimento de vínculos a partir de uma experiência ao ar livre voltada para toda família.

O evento, que será realizado na Avenida Pastor Diógenes Wiezel, ao lado do Pague Menos, terá cama elástica, algodão-doce, pipoca, brinquedos infláveis, aulas de alongamento, feira de adoção de pets e microchipagem. No local, haverá ainda um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis para o Programa Cooperar.

“O Programa Vida Verde torna-se cada vez mais plural, englobando diversas iniciativas importantes para a comunidade, como a feira de ação de pets e a microchipagem. Essas ações reforçam nosso compromisso com os ODSs que trabalhamos e o plantio de árvores nos aproxima de nosso propósito a longo prazo, que é realizarmos o sequestro contínuo dos gases de efeito estufa que emitimos para nos tornarmos uma empresa carbono zero”, disse o CEO da Unimed, Cesar Augusto Cielo.

De acordo com a Unimed, desde a primeira edição, em 2010, o programa já realizou o plantio e manutenção de mais de 6,5 mil mudas de árvores em áreas de preservação localizadas em Americana e em Santa Bárbara d’Oeste, utilizando uma técnica de plantio projetada para a longevidade das plantas.

Além de contribuir para o sequestro contínuo de gás carbônico, a ação impacta positivamente a qualidade do ar e evita o assoreamento de rios.