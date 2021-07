Santa Bárbara tem pior mês da pandemia em junho

Movimentação no PS Edson Mano, uma das unidades que atende pacientes infectados com o novo coronavírus em Santa Bárbara - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Santa Bárbara d’Oeste teve em junho o pior mês da pandemia do coronavírus, causador da Covid-19. Segundo dados da prefeitura e da plataforma Infotracker Covid, foram 128 mortes e 3.458 casos positivos registrados no mês passado.

Até então, abril deste ano eram quem detinha o recorde de óbitos e infecções da doença em um mês, 116 e 2.160, respectivamente. Após uma redução em maio, o vírus retornou com força no município no mês seguinte, assim como em outras cidades da região, como Americana, que também teve em junho o mês mais fatal da pandemia.

No mês passado, Santa Bárbara viu os leitos públicos de UTI para Covid-19 atingirem ocupação máxima por diversos dias. A prefeitura chegou a publicar alerta de sobrecarga na saúde.

Ao LIBERAL, a prefeitura avaliou que o cenário tem relação com novas variantes e o relaxamento da população em relação a medidas para evitar o vírus. A Secretaria de Saúde do município citou ainda a má influência do governo federal sobre as ações para combater a transmissão da doença. “A divergência entre os poderes federativos no combate e enfrentamento da pandemia têm dificultado o bloqueio da doença e influenciado no comportamento das pessoas quanto à prevenção e contágio”, apontou a secretaria.

De acordo com a pasta, o relaxamento das medidas é causa do aumento de mortes e casos na cidade. “A efetividade dessas medidas depende do esforço conjunto de todos os segmentos da sociedade”, ressalta.

Representantes de diversos setores do Executivo passaram a se reunir com representantes de supermercados, entidades religiosas, agências bancárias, academias de ginástica, comércios, indústrias, entre outros, para orientação, ressalta a prefeitura, que, por outro lado, não impôs novas restrições.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou ainda que aumentou a fiscalização e os investimentos para os hospitais.

“Leitos foram implantados no Hospital Santa Bárbara e no Hospital de Campanha, além da compra de insumos, equipamentos e contratação de pessoal”.

Em Hortolândia e Sumaré, pico da Covid foi em março e abril

Diferente de Americana e Santa Bárbara, o pico da pandemia em Sumaré e Hortolândia não ocorreu em junho, mas entre os meses de março e abril.

Segundo dados das prefeituras e do Infotracker Covid, foram 105 óbitos registrados em junho em Sumaré, quase o dobro de maio (61) e abaixo de março (187) e abril (158) deste ano, os piores meses. O número de casos em junho foi de 3.843 e também não supera o recorde de infecções registradas de abril, com 4.101 novos casos.

Hortolândia tem cenário semelhante. O município registrou 132 óbitos em março e 103 em abril, acima das 62 mortes de junho.

Na cidade, porém, o recorde de casos notificados se deu em maio, com 2.736 diagnósticos positivos. Em junho, foram 2.675 novos casos.

O LIBERAL procurou as prefeituras das duas cidades e enviou perguntas por e-mail às secretarias de Saúde para comentar os números, mas não houve retorno.