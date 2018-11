SB tem nova edição da Feira do Produtor nesta terça

A Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal terá mais uma edição nesta terça-feira (13). Das 17 às 22 horas, 16 produtores de Santa Bárbara d’Oeste comercializarão diversos produtos e novas experiências agroecológicas e artesanais no prolongamento da Rua João XXIII, ao lado do Novo Terminal Urbano.

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A Feira busca oferecer um ambiente favorável para conhecer pessoas e passar por novas experiências, estreitando o vínculo entre produtores, produtos e consumidores e apresentam maior flexibilidade em relação à capacidade de produção do pequeno agricultor, o que facilita essa popularização e, principalmente, o fortalecimento da agricultura familiar.

Estreitando o vínculo entre produtores, produtos e consumidores, a Feira terá disponível: ovos caipiras, cachaça artesanal, mandioca, fubá orgânico feito em moinho de pedra, café, amendoim e banana orgânicos, hortaliças diversas, pães e bolos artesanais com plantas alimentícias não convencionais e com ervas e condimentos, patês, conservas, mudas de plantas medicinais e ornamentais, peixes, pescados e temperos, queijos frescos, doces artesanais, sabonete orgânico líquido e em barra, velas, pancetas, lanches de pernil e linguiças e linguiças artesanais, além de Praça de Alimentação.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara.