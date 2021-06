Santa Bárbara tem mais de 600 que não tomaram segunda dose da vacina

O município de Santa Bárbara d’Oeste tem mais de 600 pessoas que ainda não foram tomar a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19).

O número é quase quatro vezes a quantidade de pendentes divulgada pela prefeitura há duas semanas. O salto foi de mais de 500 pessoas.

Novo grupo começou a ser vacinado na cidade – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A Secretaria de Saúde afirma que tem entrado em “contato constantemente para que as pessoas compareçam às unidades para completar o esquema vacinal”.

Segundo a última atualização da Vigilância Epidemiológica, 673 pessoas estão com a segunda dose pendente no município.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu na última quarta-feira (2) a oportunidade para os faltosos completarem a imunização durante o feriado de quinta-feira (3), bem como na sexta (4).

Questionado, o Executivo informou que nos dias foram aplicadas 324 vacinas nestes dias, entre primeira e segunda doses, sem detalhar quantas de cada.

Há duas semanas, levantamento da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara apontava que 157 pessoas estavam com as segundas doses pendentes na cidade. A diferença de um levantamento para o outro é de 516 faltosos, uma média aproximada de quase 37 por dia.

O Governo do Estado de São Paulo vem realizado campanha e incentivando a vacinação dos faltosos há algumas semanas. Uma divulgação de 28 de maio apontava para mais de 26 mil pessoas nessa situação na região de Campinas, que engloba a RPT (Região do Polo Têxtil).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Santa Bárbara iniciou nesta segunda a vacinação de pessoas com comorbidades e com Deficiência Permanente – BPC acima de 18 anos.

Continuam a receber a 1ª dose pessoas com comorbidades e com Deficiência Permanente – BPC acima de 30 anos, grávidas e puérperas com comorbidades (18 anos ou mais), idosos (60 anos ou mais), pessoas com Síndrome de Down (entre 18 e 59 anos), profissionais da educação (47 anos ou mais) e profissionais da saúde.

A imunização acontece das 9h às 17h nos ginásios municipais Djaniro Pedroso (Centro) e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), além da Casa de Maria (Jardim das Laranjeiras). A convocação para segunda dose prossegue nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Em Americana, o último levantamento da prefeitura apontava para cerca de 700 faltosos, que eram em maioria profissionais de saúde.

O Executivo também anunciou o início da busca ativa das pessoas que ainda não completaram a imunização.