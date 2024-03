Santa Bárbara tem maior taxa de abandono no ensino médio na região, mostra Censo Escolar

Índice do município, que considera escolas estaduais e particulares, supera média do Estado; veja também os dados das outras cidades das região

O Censo Escolar 2023, divulgado no final de fevereiro pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), mostra que Santa Bárbara d’Oeste teve sua maior taxa de abandono no ensino médio dentro da série histórica, com índice de 4,9% em 2022 (dados mais recentes).

O município é o único da RPT (Região do Polo Têxtil) que superou a média estadual, que ficou em 3,3%. Na comparação com o ano anterior, a taxa de abandono aumentou um ponto percentual. O índice inclui o ensino médio estadual e particular. Se considerado apenas o ensino médio das escolas estaduais, a taxa de abandono é maior, de 5,3%.

Saída de escola em Santa Bárbara d'Oeste

Jair dos Santos Junior, professor e consultor da Santos JR Consultoria Educacional, destaca a singularidade desse cenário em Santa Bárbara d’Oeste, uma vez que os municípios da região compartilham características socioeconômicas semelhantes.

Ele afirma que indicadores como taxa de criminalidade e desenvolvimento humano não justificam o índice elevado de abandono no ensino médio.

“É um momento de reflexão para os gestores locais”, afirma o professor, sugerindo que a gestão pública estadual responsável pelo ensino médio precisa reavaliar as estratégias de engajamento com as famílias, implementação de programas governamentais e envolvimento dos jovens em atividades educacionais e sociais.

Segundo Santos Junior, é importante investigar a fundo as causas da taxa de abandono, apontando a gestão local como um possível ponto de partida.

“Números de abandono escolar sempre são preocupantes porque antecipam, no caso do ensino médio, outros índices sociais que revelam que naquele lugar, naquele ponto específico, os desenvolvimentos socioeconômico e humano estão sinalizando para uma queda.”

Questionada pelo LIBERAL, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) não comentou sobre os motivos por trás do aumento da taxa de abandono em Santa Bárbara d’Oeste.

No entanto, listou uma série de medidas em andamento para combater a evasão escolar, incluindo a implementação de aplicativos de registro de frequência, ações de busca ativa de alunos faltosos e reformulação do ensino médio com foco em disciplinas-chave. Santa Bárbara tem 35 escolas estaduais com aproximadamente 13,4 mil alunos matriculados.

Na rede pública, o ensino médio é, majoritariamente, de responsabilidade do Estado. As únicas excessões na RPT são a Escola Municipal Dr. Leandro Franceschini, em Sumaré, e o câmpus Hortolândia do Instituto Federal.

Sobre o Censo Escolar

É uma ferramenta fundamental para entender a realidade da educação básica, fornecendo dados essenciais sobre escolas, professores e alunos. A partir dessas informações, as políticas públicas podem ser direcionadas para enfrentar os desafios educacionais e promover a melhoria contínua do sistema de ensino.

Taxa de evasão no ensino médio por município, segundo o Censo Escolar 2023