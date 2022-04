Santa Bárbara tem maior saldo de empregos da região desde o início da pandemia

Santa Bárbara d’Oeste registrou, em março, o maior saldo de empregos da RPT (Região do Polo Têxtil) desde o início de 2020. Com 3836 admissões e 2314 desligamentos, o município apresentou um superávit de 1522 contratações no mês passado. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que contabilizou também saldos positivos em Americana (212), Nova Odessa (58), Sumaré (564) e Hortolândia (514) no mês passado.

De acordo com as estatísticas, o setor que mais proporcionou empregos no município barbarense foi o de serviços, com um saldo de 1482 contratações — foram 2311 admissões e 836 desligamentos. Dentro do setor, as atividades que mais contribuíram para o bom desempenho foram as das áreas administrativa e serviços complementares. Foram 1672 pessoas admitidas e 368 desligadas (saldo de 1304).

A professora e economista do Observatório da PUC-Campinas, Eliane Rosandiski, avalia que esse aumento está associado a um reaquecimento da economia causado pela normalização de algumas atividades, como os retornos das universidades e trabalhos presenciais em escritórios.

Por outro lado, a economista, alerta para a falta de crescimento nos setores de comércio e de alimentação, que tiveram saldos negativos em março em Santa Bárbara (de uma e nove vagas, respectivamente) e afirma que esses resultados acendem um “sinal amarelo”.

“Na pandemia, esses setores foram fortemente atingidos. Em 2021, o processo de vacinação fez com que a recomposição dos empregos começasse a partir do segundo semestre. Mas neste mês de março, a economia mostra que não está se recuperando e que não temos ainda uma potência no crescimento dessas atividades”, comenta Rosandiski, que atribui a invasão da Rússia na Ucrânia, em 24 de fevereiro, como um fator que contribui para essa falta de evolução: “março já registrou um nível de incerteza”.

O setor de agropecuária também se destacou, sobretudo no setor do cultivo de cana-de-açúcar, que está dentro das produções de lavouras temporárias. Foram 189 pessoas admitidas e somente uma desligada em março. Em fevereiro, a agropecuária gerou somente um emprego em todo o setor. Na comparação com o mesmo período em anos anteriores, os saldos para o cultivo da cana foram de três vagas negativas, em 2021, e 35, em 2020.

Por meio de nota, o prefeito Rafael Piovezan (MDB) disse que Santa Bárbara d’Oeste vive o melhor momento da história recente na área do Desenvolvimento Econômico e citou que a cidade lidera o ranking regional de geração de emprego. “Todos estes bons resultados ocorrem porque Santa Bárbara está bem organizada e bem estruturada, oferecendo Saúde, Educação, Segurança e alta qualidade de vida ao cidadão. Temos a menor taxa de desemprego da RMC e estamos no caminho certo”, disse.