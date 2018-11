SB tem dois casos de violência contra mulheres

Santa Bárbara d’Oeste registrou dois casos de violência contra mulheres neste domingo (18). Em um deles um homem descumpriu medida protetiva e tentou levar o carro de sua ex-esposa, no Jardim Conceição. Já em outro caso, um homem desferiu um soco contra a ex-companheira após encontrar uma foto íntima no celular da filha e culpar a mãe, no Conjunto dos Trabalhadores. Os dois casos foram registrados na Polícia Civil e ninguém foi preso.

A PM (Polícia Militar) foi acionada às 21h50 para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva na Avenida Amadeu Tortelli, no Conjunto dos Trabalhadores. Um homem de 36 anos havia ido até a casa da ex-esposa e pegar o veículo que ficou com a mulher após a separação. O homem, que não pode se aproximar da ex por conta de uma medida protetiva expedida pela Justiça, pegou as chaves do carro modelo Fiesta sem autorização e estava dentro do veículo quando os militares chegaram.

Ele alegou desconhecer a medida protetiva e foi retirado à força de dentro do carro. O caso foi registrado no Plantão Policial e o suspeito foi liberado.

Uma mulher de 35 anos foi visitar a filha, que reside com o pai no Jardim Conceição, por volta das 13h de domingo. Ela acabou vendo uma foto íntima da moça ao mexer em seu celular. Ao questioná-la, a mulher também chamou o pai da filha para discutir o assunto.

Ele ficou irritado e começou a culpar a ex-esposa pela situação, acabando por dar um soco no rosto da mulher. A vítima procurou o Plantão Policial, onde o caso foi registrado como violência doméstica, e orientada a procurar a Delegacia de Defesa da Mulher.