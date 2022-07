Santa Bárbara tem campanha de doação de sangue nesta terça

A ação acontece na sede do Lions Clube Centro, na Rua dos Antúrios, no Jardim Dulce, das 9h às 12h

Acontece nesta terça-feira (5) mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue de 2022, em Santa Bárbara d’Oeste. A ação é promovida em parceria da prefeitura com o Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

A coleta acontece das 9h às 12h, no Lions Clube Centro – que é apoiador da campanha -, na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce. É necessário apresentar documento com foto, utilizar máscaras e estar dentro dos requisitos pré-determinados aos doadores.

Campanha tem mais uma edição neste sábado – Foto: Prefeitura Santa Bárbara d’Oeste / Divulgação

Os doadores devem ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 kg; não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue; não fumar duas horas antes ou após a doação e não estar em jejum; além de evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

Além dos requisitos citados, o hemocentro adotou medidas relacionadas à Covid-19. Os doadores não podem ter algum sintoma de gripe ou resfriado; pessoas com diagnóstico positivo e assintomáticas podem doar 10 dias após completa recuperação; pessoas que tiveram contato próximo com positivos podem doar 7 dias após último contato; profissionais da Saúde podem doar desde que estejam fazendo uso do EPIs de forma correta.

Pessoas que foram vacinadas com doses da Coronavac podem doar sangue após 48 horas da aplicação, enquanto os vacinados com Astrazeneca, Pfizer ou Janssen precisam esperar sete dias para a doação.