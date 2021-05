Santa Bárbara tem 96% dos leitos de UTI da rede pública ocupados

Santa Bárbara d’Oeste tem 96% dos leitos públicos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) lotados nesta quarta-feira (12). A cidade começou a semana com 88% de ocupação, que aumentou para 92% na terça-feira e se aproximou da lotação máxima nesta quarta.

Os leitos com respiradores têm 15% de ocupação e as enfermarias estão em 46%. A prefeitura não especifica no boletim diário a quantidade de leitos totais e ocupados.

No início deste mês, a Secretaria de Saúde barbarense divulgou que possui no total 101 leitos para atendimento da população. Desses, 26 são UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) no Hospital Santa Bárbara.

Há ainda 50 leitos no Hospital de Campanha, dos quais 20 contam com respiradores e 30 são leitos clínicos. No pronto-socorro Edison Mano, na região central, são 12 leitos com respiradores, 13 leitos clínicos e sete cadeiras médicas.

Saúde confirma 65 novos casos

A Prefeitura de Santa Bárbara confirmou 65 novas infecções, totalizando 15.070 contaminados com a doença. Desses, 14.069 estão recuperados. A cidade não informou novos óbitos nesta quarta-feira e segue com 502 vítimas da pandemia.