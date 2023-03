Santa Bárbara tem 686 vagas de emprego abertas

As oportunidades fazem parte do programa "Desenvolve Santa Barbara", da prefeitura

O programa “Desenvolve Santa Bárbara”, da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, divulgou 686 vagas de emprego para atuar na cidade. Há oportunidades para nível de ensino fundamental, médio, graduação e cursos específicos, além de vagas para PCD (Pessoas com deficiência) e pessoas sem formação que foram alfabetizadas.

Para se candidatar nas vagas o interessado deve ir presencialmente na sede do Desenvolve Santa Bárbara, localizada na Rua do Ósmio, 975, Villa Multimall. Os documentos exigidos para realizar o cadastro são RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Confira abaixo os cargos disponíveis:

Vagas para alfabetizados:

Açougueiro (a), Ajudante de açougue, Ajudante de chaveiro, Ajudante de jardinagem, Ajudante de limpeza, Ajudante de marcenaria, Ajudante de piscina, Ajudante de produção, Ajudante geral, Atendente, Auxiliar de bordado, Auxiliar de estoque (menor), Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de produção, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar mecânico, Balconista de açougue, Cabeleireira, Chapeiro, Costureira (o), Cozinheira, Designer de sobrancelhas, Empregada doméstica, Encanador, Encanador industrial, Encarregado de pedreiro, Faxineiro, Instalador de esquadrias, Líder de limpeza, Manicure/ pedicure, Maquiadora, Marceneiro, Mecânico de manutenção industrial, Mecânico de suspensão, Mecânico diesel, Montador de mercearia, Nebulizador, Oficial de linhas, Operador (a) de roçadeira costal, Operador de guilhotina gráfica, Operador e programador de máquina CNC, Pedreiro, Pintor, Podóloga, Programador e operador de centro de usinagem, Rebarbador, Serralheiro, Servente de obras, Supervisor (a) de PAP, Tecelão (ã), Tratorista, Vendedor interno e Vendedora.



Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Ajudante de montagem, Ajudante de padeiro, Auxiliar de fundição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar operacional, Camareiro (a), Contramestre, Costureira (o), Dobrador, Eletricista de autos, Enfestador, Jardineiro, Mecânico de suspensão alinhador, Mecânico diesel, Mensageiro, Moldador de fundição, Operador (a) de conicaleira, Operador (a) de dobra CNC, Operador de acabamento, Operador de manufatura, Operador de roçadeira, Padeiro, Pizzaiolo (a), Revisor de tecidos, Serviços gerais, Supervisor de vigilantes, Tecelão (ã) de fitas, Vendedor (a) e Zelador.



Vagas para ensino médio (2º grau):

Açougueiro, Agente de fiscalização, Agende de locação, Ajudante de acabamento gráfico, Almoxarife, Assistente de departamento pessoal, Assistente de qualidade, Assistente fiscal, Assistente fiscal jr, Atendente, Atendente de relacionamento pessoal e vendas, Atendente especialista, Auxiliar de almoxarife, Auxiliar de escritório, Auxiliar de logística, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de manutenção predial, Auxiliar de retífica, Balconista, Comprador (a), Consultor (a) de pré vendas, Consultor comercial, Coordenador (a) de serviços, Coordenador (a) de vendas quiosques, Cortador de chapas de aço (oxicorte), Eletricista/eletrônico, Empacotador (a)- cafeteria, Encarregado (a) de salão, Encarregado de manutenção industrial, Estagiário (a), Garçom/garçonete, Gerente, Gerente de restaurante, Instalador, Líder de estamparia digital, Líder de operações, Mecânico de refrigeração, Mecânico socorrista diesel, Motorista, Oficial de linhas, Operador (a) de loja, Operador de britador, Operador (a) de caixa, Operador de corte e vinco, Operador de espalmadeira, Operador de furadeira radial, Operador de máquina, Operador de perfuratriz júnior, Operador de sopro, Operador de torno de lixa, Orçamentista, Pintor, Porteiro, Recepcionista, Revisor (a) de tecidos, Revisor de material, Serralheiro/Caldeireiro, Soldador montador, Subgerente de restaurante, Supervisor (a) de restaurante, Supervisor comercial, Técnico de instalações, Técnico de instrumentação, Técnico mecânico, Telemarketing, Vendedor (a), Vendedor (a) de móveis, Vendedor (a) externo, Vendedor (a) interno, Vendedor (a) PAP, Vendedora, Vendedora interna por telefone e Vistoriador (a) veicular.



Vagas que exigem cursos:

Ajudante de manutenção: curso de mecânica/ elétrica ou hidráulica, Ajudante geral: curso de operador de empilhadeira, Analista de departamento fiscal: curso técnico em administração, contabilidade ou RH, Auxiliar de almoxarife: curso de metrologia e técnico em logística, Auxiliar de eletricista: curso de eletricista, Auxiliar de enfermagem: curso ou técnico em enfermagem, Auxiliar de escritório: curso de informática básica, Auxiliar de expedição: curso de operador de empilhadeira, Auxiliar de manutenção: curso de manutenção, Auxiliar de vendas: curso de Autocad, Auxiliar mecânico: curso de mecânica em geral, Auxiliar técnico: curso técnico em eletrônico, Auxiliar técnico administrativo: curso técnico em administração, Costureira (o): curso de corte e costura, Desenhista: curso de eletricista e AutoCad, Eletricista: curso de eletricista, NR10, Eletricista de manutenção: curso de elétrica ou eletroeletrônico, Eletricista industrial: curso de eletricista, Esteticista: curso de estética, massoterapia ou massagem, Fresador ferramenteiro: curso de mecânica, Jovem aprendiz: curso na área de fiação, Mecânico de empilhadeira: curso de mecânica, Mecânico de manutenção: curso de mecânica, Mecânico de manutenção industrial: curso de mecânico de máquinas industriais, Mecânico de empilhadeiras: curso de mecânica de empilhadeira, Mecânico de manutenção diesel PL: curso de motor diesel, Mecânico de manutenção diesel Sr: curso de motor diesel, Meio oficial mecânico de refrigeração: curso de refrigeração de elétrica, Montador: curso de pneumática, hidráulica ou desenho, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de Van: curso de transporte de passageiros, Oficial de manutenção: curso de eletricista de manutenção, Operador de caldeira: curso de NR13, Operador de centro de usinagem CNC: curso de usinagem, metrologia e interpretação de desenhos, Operador de CNC: curso de usinagem, Operador logístico: curso de operador de empilhadeira, Técnica em química: curso técnico em química, Técnico (a) de fibra óptica: curso de eletrônica/ eletrotécnica, Técnico (a) de nutrição: curso técnico em nutrição, Técnico eletroeletrônica: curso de elétrica, Técnico eletrônico/ eletricista: curso de eletrônica, eletricista manutenção, Técnico segurança do trabalho: curso técnico em segurança do trabalho, Torneiro de produção: curso de torneiro convencional ou de fabricação mecânica, Torneiro mecânico: curso de mecânica, Torneiro de mecânico convencional: curso de leitura e interpretação de desenhos, metrologia e Vendedor: curso de mecânico.



Vagas para graduação:

Analista de marketing pleno, Analista de vendas, Analista de departamento pessoal, Assistente de marketing, Assistente de vendas, Auxiliar de compras, Auxiliar de qualidade, Auxiliar de secretaria, Auxiliar de engenharia civil, Comprador (a), Coordenador (a) administração financeiro, Engenheiro (a), Engenheiro (a) civil, Engenheiro agrônomo, Estagiário (a), Estagiário (a) de direito, Estagiário (a) de engenharia civil, Estagiário (a) em contábil, Estagiário (a) de engenharia civil trainee, Fisioterapeuta, Mecânico de máquinas, Professor (a) de educação física, Professor (a) de matemática, Supervisor de obras, Técnico em automação e Vendedora técnica.



Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Assistente de loja, Atendente, Auxiliar administrativo, Auxiliar de expediente.

Em caso de dúvida, basta entrar em contato pelo telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br.