Santa Bárbara tem 147 oportunidades de emprego

A Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste possui 147 vagas de empregos disponíveis para a população. As oportunidades são em diversos segmentos e estão disponíveis para alfabetizados, para os que concluíram o ensino fundamental, médio, graduados, com cursos específicos e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho na Casa do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Ela está localizada no Desenvolve S.Bárbara, no VIC Center, na Avenida Santa Bárbara. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1015.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Ajudante de marcenaria, Ajudante de serralheiro, Confeiteiro (a)/ Padeiro, Eletricista, Encanador, Encarregada (o) de confecção, Instalador de vidros temperados, Manutenção geral, Meio oficial marceneiro, Operador de motosserra, Serralheiro, Servente de obras, Tapeceiro/Ajudante de tapeceiro, Vendedor externo (autônomo).

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Colorista, Costureira (o), Fresador ferramenteiro, Marceneiro, Vendedor (a) externo.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Analista de vendas, Auxiliar de dpto fiscal, Auxiliar de fundição, Desenvolvedor de WEB, Ferramenteiro de moldes, Mecânico de empilhadeiras, Mecânico montador, Motorista munck/prancha, Oficial de manutenção predial, Operador de máquina CNC.

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de mecânico automotivo: curso de mecânica automotiva, Auxiliar de enfermagem: curso de enfermagem e COREN ativo, Cabeleireiro (a): curso de cabeleireiro, Eletricista de manutenção têxtil: curso de elétrica e NR10, Encarregado de montagem/manutenção: curso de mecânica, elétrica, manutenção de máquinas e processos gerenciais, Mecânico de manutenção automotiva: curso de mecânica automotiva, Operador de máquina corte Fru Têxtil: curso de mecânica, Técnico de enfermagem: curso técnico de enfermagem e COREN ativo, Técnico eletrônico de laboratório: curso técnico em eletrônico, Torneiro mecânico: curso de interpretação de desenhos, Tosador (a): curso profissionalizante na área.

Vagas para graduação:

Assistente contábil, Assistente de Vendas, Enfermeiro (a), Estágio de programador de DELPHI, Técnico em elétrica e automação.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar administrativo, Cozinheiro (a), Eletricista, Encanador, Jardineiro.