Santa Bárbara também vai vacinar moradores de rua contra o coronavírus

Secretaria de Saúde realiza levantamento do público de pessoas em situação de rua para iniciar imunização

A prefeitura de Santa Bárbara d’ Oeste também vai vacinar moradores de rua do município contra o novo coronavírus (Covid-19).

A Secretaria de Saúde está realizando um levantamento do público de pessoas em situação de rua no município. A imunização do grupo deve começar na semana que vem.

Vereadores da comissão cobraram ações para melhorar a campanha de vacinação, dentre elas, imunizar moradores de rua – Foto: Divulgação/Câmara de Santa Bárbara

Americana começou a vacinar os moradores de rua nesta semana, imunizando 51 pessoas com a dose única da vacina da Janssen. A prefeitura estima que existam de 150 a 200 pessoas em situação de rua no município.

A reportagem perguntou quantas vacinas devem ser destinadas para os moradores de rua em Santa Bárbara, mas a prefeitura não informou.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A vacinação de moradores de rua do município é um pedido da Comissão de Representação de Acompanhamento da Imunização Contra a Covid-19, presidida pela vereadora Esther Moraes (PL).

A comissão conta ainda com os vereadores Bachin Jr. (MDB) e Nilson Araújo Radialista (PSD) e se reuniu na semana passada com a secretária de Saúde de Santa Bárbara, Lucimeire Rocha, quando foram reforçados os pedidos para a campanha de vacinação.

Segundo divulgado pelos vereadores nesta quinta-feira (15), Lucimeire informou que a prefeitura pretende vacinar os moradores de rua na próxima semana.

O LIBERAL perguntou para a prefeitura se havia previsão, mas o Executivo respondeu apenas que ainda está sendo feito o levantamento da quantidade de moradores de rua.

O Ivan Maia está sempre Virando a Chave e quer te ajudar a fazer o mesmo em seu blog no LIBERAL.

Esther destaca que a população de rua está mais exposta ao vírus e não tem condição e nem estrutura suficiente para combatê-lo. “Não têm acesso à água para lavar as mãos ,e além disso, muitos têm comorbidades, são idosos”, explicou.

A vereadora e presidente da comissão ressalta que os moradores de rua devem ser vacinados com a dose única da Janssen.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Vacinar as pessoas em situação de rua é uma maneira de dar a elas maior qualidade de vida e de prevenir a circulação do vírus em toda a cidade”.

A comissão cobrou ainda da secretária uma campanha de conscientização sobre a importância da vacinação e de não escolher o imunizante. Outro pedido refeito foi o de ampliar o horário e os pontos de vacinação.

Cerveja é quem manda no Papo Fermentado. Confira no blog

Os parlamentares voltaram a cobrar “um olhar mais atento” com relação à vacinação nas periferias de Santa Bárbara, com busca ativa para que esses munícipes sejam imunizados.

Um levantamento inicial da própria prefeitura apontou que os bairros centrais eram os que mais tinham moradores cadastrados para receber a vacina, enquanto os mais vulneráveis contabilizavam baixa procura.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

“Precisamos criar meios para que essas pessoas cheguem até os pontos de vacinação. É um direito”, concluiu Esther.