Santa Bárbara também decreta situação de emergência

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), decretou nesta sexta-feira (25) situação de emergência devido à falta de combustível nos postos do município por conta da paralisação dos caminhoneiros. A medida também foi adotada em Americana pelo prefeito Omar Najar (MDB) pelo mesmo motivo.

Com o decreto do prefeito barbarense, todas as empresas que produzem, distribuem e comercializem combustíveis no município devem assegurar prioridade de abastecimento para atendimento dos serviços públicos essenciais. Foto: Arquivo / O Liberal

São considerados serviços públicos essenciais o atendimento à Saúde (transporte de pacientes, distribuição de insumos e medicamentos), Educação (transporte de alunos e distribuição de gêneros alimentícios para os estabelecimentos educacionais), transporte coletivo, coleta de lixo, Segurança Pública e Defesa Civil, distribuição de água e tratamento de esgoto.

Contenção

Em Americana, o decreto de Omar vai na mesma linha. Nesta quinta (24), o prefeito de Sumaré, Luiz Alfredo Dalben (PPS) também decretou que os postos mantenham reserva de combustíveis para atender à demanda da prefeitura.

A greve dos caminhoneiros entra em seu quinto dia e provoca sérios reflexos em todo país. Na RPT (Região do Polo Têxtil), as empresas de transporte público, por exemplo, foram obrigadas a funcionar nesta sexta-feira com redução da frota, aderindo aos horários normalmente praticados nos finais de semana.

Já em Nova Odessa, a situação de emergência também deve ser decretada ainda nesta sexta-feira, a qualquer momento, pelo prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza.