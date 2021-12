Santa Bárbara segue plano de vacinação neste sábado

A vacinação contra Covid-19 segue neste sábado (11) em Santa Bárbara d’Oeste. Primeiras, segundas e terceiras doses vão ser aplicadas, entre 8h e meio-dia, no ginásio Djaniro Pedroso. Este será o único local da cidade que vai fazer a aplicação do imunizante.

Sobre a dose de reforço, a prefeitura do município informa que pessoas acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose dos imunizantes da Coronavac (Butantan), Pfizer (Biontech) ou da Astrazeca (Oxford), há mais de quatro meses, já podem se vacinar novamente com a terceira dose. O mesmo vale para as pessoas que se imunizaram com a vacina da Janssen há mais de 61 dias ou mais.

Adolescentes entre 12 a 17 anos, com e sem comorbidades, e que não estiverem completamente imunizado, também deverão comparecer ao local.

Adultos com 18 anos ou mais, com e sem comorbidades, incluindo grávidas e puérperas, pessoas com deficiência e pessoas com síndrome de Down também estão liberadas para tomar a vacina senão ainda não estiveram completamente imunizadas.

O Plano de Vacinação da cidade segue as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, e é oferecido ao munícipes de acordo com a disponibilidade de doses.

Serviço:

Ginásio Djaniro Pedroso

Endereço: Rua Prudente de Moraes, 250, no Centro.

Dúvidas sobre a vacinação:

Ligar para (19) 3455.1654 (8h às 16h de segunda-feira à sexta-feira)