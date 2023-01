Santa Bárbara registra ponto de alagamento no Jardim Conceição

Ribeirão transbordou nas imediações da estação elevatória do DAE; Defesa Civil monitora a situação no local

As chuvas deste sábado causaram o transbordamento do Ribeirão dos Toledos, na região do Jardim Conceição, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde deste sábado (21).

Ribeirão dos Toledos transbordou neste sábado – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A área alagada fica no entorno da estação elevatória do DAE (Departamento de Água e Esgoto), perto do acesso à extensão entre a Avenida São Paulo e a Avenida Tiradentes.

Apesar do baixo volume de chuva registrado em Santa Bárbara até o final da tarde deste sábado, o ribeirão acaba transbordando neste trecho mais baixo da cidade por conta do fluxo de água vindo de outras localidades, onde pode ter chovido mais.

Defesa Civil está monitorando a situação no local – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Ao LIBERAL, a assessoria de comunicação da prefeitura informou que a Defesa Civil do município interditou os locais alagados e está monitorando a situação, para adotar as medidas cabíveis em caso de novos problemas.