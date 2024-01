Santa Bárbara registra menor número de pessoas assassinadas desde 2001

Cidade teve quatro ocorrências em 2023; ano com mais vítimas foi 2002, com 47

Santa Bárbara d’Oeste registrou, no ano passado, a menor quantidade de vítimas de homicídio dentro da série histórica da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), que possui dados desde 2001.

Ao longo de 2023, houve quatro assassinatos na cidade, um a menos do que em 2022. O ano com mais vítimas foi 2002, com 47. Os números do ano passado foram divulgados pelo governo estadual na última sexta-feira (26).

Mulher morta em outubro teve corpo encontrado em bueiro – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O comandante do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Adriano Daniel, acredita que a diminuição dos indicadores é devido ao planejamento realizado pela corporação.

“Nossa finalidade é prevenir os crimes por meio da distribuição de viaturas, fortalecimento do programa Vizinhança Solidária, além dos treinamentos dos nossos policiais militares para rapidez no atendimento das ocorrências 190”, diz.

A SSP afirma que analisa permanente os dados e lembra que implantou, no início do ano passado, o sistema SP Vida, que monitora os crimes contra a vida ocorridos no Estado, com o objetivo de facilitar a implementação de políticas públicas mais eficazes e direcionadas.

Na cidade, um dos assassinatos que teve repercussão regional foi o de Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos. Seu corpo foi encontrado dentro de um bueiro, a 30 metros de sua casa, no Jardim Pérola, em outubro.

O principal suspeito, José Albert Menezes, de 24 anos, ex-companheiro dela, foi preso no mesmo dia da localização do cadáver e continua detido, aguardando julgamento.

Roubos

As estatísticas da SSP também apontam que os casos de roubo caíram de 3.838 em 2022 para 3.522 em 2023 na RPT (Região do Polo Têxtil), que engloba Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia. A queda foi de 8,2%.

Por outro lado, o número de furtos e roubos de veículo na região, no ano passado, foi o maior desde 2018, com 3.754 ocorrências.

A secretaria enfatiza que, na Delegacia Seccional de Americana, a Polícia Civil monitora a evolução e locais de incidência desses crimes, direcionando a atuação das investigações para restaurar a ordem pública.

Destaca, ainda, que houve um aumento de 18,8% na recuperação de veículos em toda a área da Seccional em 2023, em comparação com o ano anterior. Além disso, 3.643 pessoas foram presas ou apreendidas na região.

O especialista em segurança e professor de direito penal Roberto José Daher diz que a melhor forma de prevenção de furtos e roubos de veículos é a repressão aos desmanches ilegais e clandestinos.

“Isto porque a quase totalidade de veículos subtraídos serve para abastecer esses estabelecimentos com suas peças. A conscientização das pessoas que adquirem tais peças, no sentido de exigirem notas fiscais, também seria interessante, pois possibilitaria um controle maior das vendas realizadas por tais estabelecimentos, facilitando a constatação de irregularidades”, afirma.