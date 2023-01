Santa Bárbara registra dois casos de violência doméstica em uma noite

Casos aconteceram no bairro Chácara Recreio Cruzeiro do Sul e na Avenida Monte Castelo; agressores foram presos

Duas mulheres e uma adolescente foram vítimas de agressões na última noite em Santa Bárbara d’Oeste. Os dois casos enquadrados como violência doméstica aconteceram no bairro Chácara Recheio Cruzeiro do Sul, por volta de 21h20 de sábado (7), e na Avenida Monte Castelo, às 4h10 da madrugada de domingo (8), resultando na prisão dos agressores. As informações são de boletins de ocorrência registados no Plantão Policial do município.

Na primeira ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi solicitada na Rua Sebastião Furlan por uma mulher de 38 anos, acompanhada pela filha, de 13, que informaram terem sido agredidas pelo homem de 42 anos, marido e pai das vítimas. Ele não estava, mas voltou para a casa durante o atendimento e foi detido.

O homem contou aos policiais que agrediu a mulher e a filha com puxões de cabelo após um desentendimento. Entretanto, em atendimento no Pronto Socorro Dr Edson Mano, a médica plantonista constatou lesões em ambas.

Após os três serem apresentados no Plantão Policial, o homem teve a prisão ratificada, permanecendo à disposição da justiça. A mulher manifestou o desejo de representar contra ele, para ser processado, além de ter solicitado medida protetiva de urgência.

Pouco depois, GCMs (Guardas Civis Municipais) foram abordados por uma mulher de 30 anos enquanto passavam pela Avenida Monte Castelo. Ela contou ter sido agredida pelo ex-marido por volta de 20h, e que havia acabado de ser abordada novamente por ele quando estava saindo de um clube. Segundo a vítima, o homem teria ameaçado e tentado agredi-la, mas foi impedido por populares.

Enquanto os patrulheiros ouviam o relato dela, o agressor, de 50 anos, se aproximou para apresentar sua versão dos fatos, detido neste instante. A prisão foi ratificada no Plantão Policial. A mulher passou por atendimento no Pronto Socorro Dr Edson Mano e depois, já no plantão, manifestou desejo de representar contra ele e solicitou as medidas protetivas de urgência.