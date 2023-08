Santa Bárbara recebe programa de transformação digital nesta sexta

No ano passado, road show do programa foi realizado no Senai de Americana — Foto: Marcelo Rocha / O Liberal – Foto:

Santa Bárbara d’Oeste recebe a Jornada de Transformação Digital, nesta sexta-feira (25), a partir das 8h30, no Senai “Alvares Romi”, na Cidade Industrial.

O programa visa modernizar e automatizar os processos produtivos das micro, pequenas e média indústrias do Estado. Com isso, as empresas podem se tornar competitivas no mercado.

A iniciativa é fruto de uma ação conjunta da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Senai-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

O objetivo é oferecer consultorias e treinamento gratuitos para empresas com faturamento de até R$ 8 milhões por ano, para fomentar a competitividade.

Segundo a direção regional do Senai-SP, o programa já conta com a participação de cerca de 13 mil estabelecimentos industriais.

“É o momento de rever a estratégia e os modelos operacionais. O mercado está pressionando para a digitalização das indústrias, principalmente após a pandemia”, apontou Ricardo Terra, diretor regional do Senai-SP.

ESPECIALISTAS

As empresas participantes serão atendidas por especialistas das entidades, que orientarão sobre oito estágios que precisam ser implantados nas firmas em até dois anos.

O número de estágios pode variar dependendo da estrutura da empresa.

Durante o evento, os empresários poderão visitar as instalações da Escola Móvel da Jornada de Transformação Digital e se inscreverem gratuitamente no programa.

O encontro conta com a presença da Escola Móvel de Conectividade, que possibilitará ao visitante experimentar aplicações da tecnologia viabilizadas pela conectividade, como o 5G.

O evento é aberto para as empresas, sendo que as inscrições podem ser feitas por meio de um formulário eletrônico disponibilizado no site do Senai-SP.