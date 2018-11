Santa Bárbara recebe novos médicos do “Programa Mais Médicos”

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara - Divulgação

Santa Bárbara d’Oeste já começou a receber os novos profissionais do “Programa Mais Médicos” que substituem os médicos cubanos que deixaram o País ao longo do mês por decisão do governo cubano. Nesta terça-feira (27) um novo generalista iniciou atendimento na UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Felício Fernandes Nogueira”, no Mollon.

A partir da próxima terça-feira (5) mais dois profissionais começam a atender, um na UBS do São Fernando e outro na UBS do Cruzeiro do Sul. Além destes profissionais, outros três médicos devem chegar ao Município até o dia 14 de dezembro, de acordo com o edital do Programa.

“Com a saída de Cuba do ‘Programa Mais Médicos’, solicitamos ao Ministério da Saúde seis novas vagas para a cidade, sendo cinco para repor os profissionais que deixaram o País e outra de um profissional que já havia saído por fim de contrato no início do mês. Com a chegada destes profissionais, Santa Bárbara terá ao todo oito médicos da iniciativa”, explicou a secretária de Saúde, Lucimeire Cristina Coelho Rocha.

Segundo as diretrizes do Mais Médicos, os profissionais realizarão exclusivamente atendimento na Atenção Básica como médico generalista. A carga horária será de 32 horas semanais de atendimento e oito horas semanais de pós-graduação à distância. Os novos médicos também atuarão junto às equipes de ESF (Estratégia Saúde da Família) das unidades, nas mesmas atribuições antes exercidas pelos antigos profissionais, sendo responsáveis por realizar assistência integral aos indivíduos e famílias.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.