Santa Bárbara recebe mais 5.730 doses de vacina da Oxford/ AstraZeneca

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta quinta-feira (13) mais 5.730 doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19), da Oxford/AstraZeneca. As doses serão utilizadas para grupos prioritários inseridos na campanha de imunização, aponta a administração.

Santa Bárbara já recebeu 68.911 doses da vacina, sendo 37.766 da CoronaVac/ Butantan e 31.145 de Oxford/ AstraZeneca. No sábado (8), o município recebeu 4.720 doses , sendo 4.400 de Oxford/ AstraZeneca e 320 doses de CoronaVac/ Butantan.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu terça-feira (11) o uso da vacina AstraZeneca para gestantes. No dia seguinte, o Estado garantiu a imunização das grávidas a partir de segunda-feira (17) e prometeu doses. Na região, faltou vacinas da CoronaVac.

Santa Bárbara iniciou nesta sexta-feira (14) a vacinação para pessoas com comorbidades e com deficiência permanente – BPC, ambos entre 50 e 54 anos. Os grupos já estavam na campanha do município desde terça-feira (11), mas apenas para pessoas de 55 a 59 anos.

A imunização acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso, no Centro, e Mirzinho Daniel, no São Francisco, e na Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras.



A vacinação segue também nos três novos locais para pessoas com mais de 60 anos e puérperas com comorbidades (mais de 18 anos).

Para pacientes em tratamento de hemodiálise e transplantados que utilizam imunossupressores (ambos apenas entre 18 e 59 anos) a ação prossegue nas clínicas onde já realizam tratamento.

Já para pessoas com Síndrome de Down (entre 18 e 59 anos) e que sejam alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), a vacina é aplicada na entidade.

Profissionais da Educação com mais de 47 anos, com o QR Code gerado após cadastro no site: www.vacinaja.sp.gov.br/educacao, podem receber a 1ª dose nos novos pontos de aplicação. A convocação para 2ª dose prossegue com agendamento nas Unidades Básicas de Saúde.