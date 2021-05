Santa Bárbara recebe mais 3 mil doses e insere novos públicos na vacinação

Pessoas com comorbidades e com Deficiência Permanente - BPC com idades entre 40 a 44 anos serão imunizadas a partir desta sexta

Prefeitura informou a chegada de mais 3 mil doses – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste

Santa Bárbara d’Oeste recebeu mais 3.080 doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19), da Oxford/AstraZeneca. As doses serão para novos públicos, a partir de sexta-feira (28), aponta a prefeitura: pessoas com comorbidades e com Deficiência Permanente – BPC, de 40 a 44 anos.



A imunização sem necessidade de agendamento prévio acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso, no Centro, e Mirzinho Daniel, no São Francisco, e na Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras.



Além de apresentar CPF e comprovante de endereço, as pessoas devem comprovar o tipo de comorbidade apresentado, por meio de cópias de carta ou atestado médico, exames e receitas.

No caso de hipertensos, deve-se apresentar cópias de atestado médico ou receitas que comprovem o uso de um medicamento anti-hipertensivo ou mais. Essas cópias ficarão retidas nos pontos de vacinação.



Já as Pessoas com Deficiência Permanente – BPC devem apresentar comprovante do recebimento do benefício da Assistência Social.



Também segue a vacinação da 1ª dose para grávidas e puérperas com comorbidades (18 anos ou mais), idosos (60 anos ou mais), pessoas com Síndrome de Down (entre 18 e 59 anos), profissionais da Educação (47 anos ou mais) e profissionais da Saúde.

A convocação para 2ª dose prossegue normalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

A vacinação de motoristas e cobradores do transporte público municipal, que já começou na região, ainda não teve início. Uma comissão de vereadores cobrou o Executivo a respeito. A prefeitura ainda não se pronunciou sobre o tema.

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses, destaca a prefeitura.



Em caso de dúvidas sobre a vacinação, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone 3455-1654.