Santa Bárbara recebe lote com 12.912 vacinas para a segunda e terceira dose

Município recebeu remessa com vacinas da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac

Santa Bárbara vacina de segunda a sábado – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta quinta-feira (23) 12.912 doses de vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19) da Coronavac/Butantan, da Oxford/AstraZeneca e da Pfizer/Biontech.

As doses a serem aplicadas em cada público são definidas previamente pela Secretaria de Estado da Saúde e darão continuidade à imunização de segunda dose e terceira dose (em idosos e imunossuprimidos), informa a prefeitura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Plano de Vacinação no município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone 3455-1654.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Sem necessidade de agendamento, quem tomou a primeira dose da Pfizer há oito semanas ou mais pode procurar, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, os ginásios municipais Djaniro Pedroso (Centro) e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), além da Casa de Maria (Jardim das Laranjeiras).

Aos sábados, os locais funcionam das 8h às 13h.

Seguindo decisão do Governo do Estado de São Paulo, Santa Bárbara antecipou de 12 para oito semanas (56 dias) o intervalo de aplicação da segunda dose da Pfizer.