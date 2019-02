Santa Bárbara recebe inscrições para novas turmas da EJA

Os interessados em participar das novas turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) de Santa Bárbara d’Oeste têm até dia 11 de fevereiro para efetivar a matrícula. O curso realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Educação compreende da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental e é disponibilizado a idosos, adultos e jovens a partir dos 15 anos.

As inscrições devem ser feitas na Emefei (Escola Municipal do Ensino Fundamental e Educação Infantil) “Professora Antônia Dagmar de Almeida Rosolen”, na Vila Sartori. Além da estrutura para alfabetização, a Administração Municipal oferece aos alunos transporte e material pedagógico. As aulas acontecem no período noturno com conteúdo atual e totalmente funcional, atendendo a demanda educacional, social e profissional dos alunos.

Mais informações podem ser obtidas na secretaria da escola, localizada à Rua México, 220, na Vila Sartori, ou pelo telefone (19) 3454.4343. O atendimento é realizado das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h.

Para informações sobre outras séries, os interessados devem entrar em contato com a Diretoria de Ensino, pelo telefone (19) 3471-6100.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara.