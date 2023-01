Santa Bárbara recebe encontro de carros antigos neste domingo

Encontro é promovido pelo Divisa Volks Club - Foto: Divulgação

Acontece neste domingo (22) o primeiro encontro mensal de carros Divisa Volks Club, no Parque Taene, em Santa Bárbara d’Oeste. O evento terá início às 8h, no estacionamento do local, e reunirá veículos antigos de diversas marcas, com pelo menos 30 anos desde o lançamento. A entrada é gratuita.

O Divisa Volks Club foi criado a partir da paixão pelos carros antigos, com destaque para o Fusca, e reúne os amantes dessas relíquias em um evento voltado para a família. Além disso, a organização do evento afirma que a entrada de animais de estimação é permitida e solicita que cada expositor leve 2 kg de alimentos não perecíveis, para que possam ser feitas doações aos mais necessitados.

No dia, ainda haverá show da cantora Raquel Silva, às 10h30, com repertório voltado para o rock. A artista se apresentará no Café Centenário, localizado no próprio parque e que surgiu da restauração da Casa Centenária, patrimônio histórico do município. O Parque Taene fica na Avenida dos Bandeirantes, 999, Reserva Centenária, ao lado do Sesi. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco