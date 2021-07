Santa Bárbara recebe doses e retoma vacinação para 40 a 49 anos no sábado

Vacinação seguiu nesta sexta em Santa Bárbara para outros grupos – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara



A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste recebeu doses de vacina contra o coronavírus (Covid-19) e retoma neste sábado (3) a imunização para pessoas entre 40 e 49 anos sem comorbidades.

A medida ocorre após envio de vacinas por parte do Governo do Estado de São Paulo. A reportagem questionou, mas o Executivo ainda não informou a quantidade de doses e qual vacina será aplicada.

Neste sábado, a vacinação ocorrerá das 8h às 13 h, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso (Centro), e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Jardim das Laranjeiras).

Não é preciso agendamento, mas é recomendado o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o processo.

A imunização em Santa Bárbara também segue para outros públicos anteriormente inseridos na campanha.

As duas novas faixas etárias da campanha, de 40 a 42 anos (iniciada nesta semana), e de 43 a 49 anos (semana passada) estavam com a imunização suspensa após todas as doses enviadas para os grupos terem acabado.

Para os moradores de 40 a 42 anos, o município recebeu 2.810 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca. A campanha começou na quarta-feira (30).

Na noite de quinta-feira (1º), a prefeitura suspendeu a vacinação nesta sexta (2) para a categoria, por falta de doses e revelou que um novo lote já era esperado para a retomada.

Já o grupo de 43 a 49 anos está com a vacinação suspensa desde quarta-feira (30), pela segunda vez. A nova faixa etária começou a ser imunizada na cidade em 23 de junho.

No primeiro dia, as 3,2 mil doses acabaram e foi suspensa a imunização do grupo, retomada no sábado (27), após a chegada de novo lote com 2,9 mil vacinas.

Na ocasião (sábado), foram aplicadas 2,6 mil doses. O restante do lote acabou nesta terça, após o uso dos imunizantes também na segunda.