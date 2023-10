Santa Bárbara recebe 8º Festival de Orquídeas neste fim de semana

A 8ª edição do Festival de Orquídeas chega neste sábado (7) e domingo (8), com entrada gratuita. O evento acontece no Orquidário Santa Bárbara, na Rua Antonio de Oliveira Lino, número 378, no Jardim Santa Alice, em Santa Bárbara d’Oeste.

Evento terá produtores expondo as plantas, que poderão ser compradas – Foto: Divulgação

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O festival terá produtores expondo plantas que poderão ser adquiridas.

Os produtos são do Orquidário Santa Bárbara e do Orquidário Chácara Bela Vista, de Assis.

O festival terá, ainda, espécies raras para colecionadores, além de suculentas, cactos, vasos e materiais de cultivo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com os organizadores, o visitante poderá conhecer o local onde é feito o cultivo de orquídeas.

Vários especialistas estarão no local para tirar dúvidas. Também haverá área para alimentação com food trucks.

No sábado, o evento ocorre das 9 às 17 horas, e no domingo das 9 às 16 horas.

Mais informações podem ser conseguidas pelos telefones (19) 3454-7328 ou WhatsApp (19) 99220-3499.