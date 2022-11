Santa Bárbara recebe 5ª edição do Festival de Orquídeas no fim de semana

Evento contará com venda e exposição de flores, além de dicas sobre cuidados com as mesmas

Acontece neste fim de semana a 5ª edição do Festival de Orquídeas de Santa Bárbara d’Oeste, no Orquidário Santa Bárbara. Entre sábado (5) e domingo (6), o evento contará com exposição e venda de flores, além de profissionais que ensinarão como cuidar corretamente de uma orquídea.

Realizadas em parceria entre os orquidários Santa Bárbara e Bela Vista, as exposições serão feitas diretamente pelos produtores, que terão orquídeas comuns e raras à disposição dos visitantes. Além disso, haverá uma praça de alimentação no local. Para um dos organizadores do festival, Rafael Rodrigues, a intenção é trazer pessoas de outras localidades para a exposição.

“É uma festa tradicional dentro do Orquidário Santa Bárbara e esperamos que tenha um público diferenciado. Nas redes sociais, já temos movimento de pessoas falando que gostariam de uma nova edição, já que o último foi no meio do ano. Então a gente espera uma movimentação grande de Santa Bárbara, mas também de Americana, Nova Odessa, cidades em volta”, disse ao LIBERAL.

O evento também já foi realizado em outras cidades, como Campinas, Porto Feliz, Jundiaí e Pedreira. Em Santa Bárbara foram feitas quatro exposições, sendo a última em agosto, atraindo 5 mil pessoas ao longo dos dois dias de evento. Para esta edição, a organização espera manter o bom público.

No sábado, o festival acontecerá das 9h às 17h, enquanto no domingo será das 9h às 16h. O Orquidário Santa Bárbara está localizado à Rua Antônio de Oliveira Lino, 378, Jardim Santa Alice.

