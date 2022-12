Santa Bárbara realiza nova edição do Festival Gastronômico a partir deste domingo

Começa neste domingo o Festival Gastronômico de Santa Bárbara d’Oeste, edição Verão 2022. O evento acontecerá das 12h às 21h na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama. O festival, de entrada gratuita, segue na segunda e terça-feira, das 18h às 22h em ambos os dias. A edição terá pratos baseados na cana-de-açúcar.

Realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Comtur (Conselho Municipal de Turismo), o evento busca estimular ações de economia criativa, além de preservar a cultura e tradição local do município com políticas públicas que busquem desenvolvimento sustentável na economia, gastronomia e turismo.

Edição de 2019 de evento reuniu milhares em Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A edição Verão do Festival Gastronômico marca o último evento feito pela Secretaria de Cultura e Turismo neste ano. O secretário Evandro Felix reforça a ideia de tradição ao falar da festividade.

“Esse é um evento que tem um apelo afetivo e emocional com o cidadão barbarense, porque nós conseguimos levar para a rua o que há de melhor na nossa gastronomia”, disse ao LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além dos pratos temáticos, que devem possuir a cana-de-açúcar ou derivados, serão comercializados 15 pratos livres, seis vegetarianos e três veganos durante os três dias de festival. Haverá, também, opções para pessoas que possuem restrições na alimentação, como intolerância à lactose, ovos e glúten.

“Nós estamos trazendo novidades para a edição de verão, de modo que as pessoas possam conhecer pratos até então nunca disponibilizados ao público, em sua maioria. Faz com que desperte interesse na população em prestigiar o evento e degustar essas novidades”, conclui Evandro.

Além das atrações gastronômicas, o festival terá, no domingo, um telão para que o público possa assistir a final da Copa do Mundo, entre Argentina e França, a partir das 12h. Haverá também atrações musicais de sertanejo, forró e samba. Na segunda e terça, o rock será a trilha sonora do evento.

PARA TODOS OS GOSTOS

Festival reúne 15 estabelecimentos gastronômicos, com pratos diversos

Delícias da Fabi

Batata recheada pizza bacon; batata recheada de brócolis cremoso; pão de mel

Eu Amo Pastel Joel & Léia

Pastel da roça; porção caipira; pastel de rapadura com queijo

Rancho da Linguiça

Lanche de linguiça; lanche de linguiça gourmet

Komboza House Espeto Bar

Espeto kafta mineira; espeto de tapioca com melado de cana

O Mercadão Pastéis e Porções

Coxinha de frango com catupiry; bolinho de abóbora com cream cheese e alho poró

Simple Bar e Restaurante

Chicken balde; taco vegetariano; doce de abóbora da fazenda

Santo Sport

X-churrasco; batata frita família; calabresa flambada na cachaça

Panificadora Buskpão

Pavetone; maçã do amor; gelato barbarense

Cheirinho de Bolo

Bolo talento; Burguer da Gabi; bolo melado de cana

Bohemio

Mandioca com linguiça; queijo coalho com melado de cana

Hot Dog Oh Yes

Dog Melt; hot dog vegano; lanche de pernil especial

Braza Bar e Espetos

Croquete Vó Arlete; tulipa agridoce com melado de cana

Sancta Cervejaria

Tiras de carne bovina ao molho de queijos; falafel com molho vegano à base de castanhas; anéis de cebola com fios de melado de cana

Rotisserie Bom Paladar

Lanche vegetariano de abobrinha & berinjela; lanche de costela desfiada no pão ciabatta

Casa da Nonna Massas Artesanais

Lasanha à bolonhesa; panqueca de palmito com molho ao sugo; bolinho de carne com molho de melado.